Ramazanı fenerlerle karşılıyorlar

Ramazan ayını, çarşı ve pazarlardan alışveriş yaparak karşılayan Libyalılar, bu dönemde hediyelik olarak daha çok ramazan ayına özel fenerler (fanus) alıyor.

Ramazan için kuru yemiş ve hurma başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri ve hediyelik almak için günler öncesinden harekete geçen Libyalılar, kentlerin tarihi çarşılarına adeta akın ediyor.

Başkent Trablus'ta da Dahra, Suk Cuma, Noflin ve Tacura gibi semtlerde ramazan alışverişini yapan Libyalılar, son dönemde kutsal aya hazırlanırken, ramazan ayının simgesi kabul edilen fenerlere ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar evlerini ve sokaklarını süsledikleri; çeşitli renk, desen ve büyüklükteki "fanusların" Arap dünyasında mübarek ayın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtiyor.

Ramazan alışverişi yapan Remzi Umran, kutsal aya girecek olmanın mutluğunu dile getirerek, "Ramazan feneri, bizim için yeni olsa da her geçen yıl insanlar daha fazla ilgi gösteriyor. Libyalılar bir oruç ayı nişanesi olarak evlerini süslemek için alıyor.” dedi.

İnsanların ramazan ayının gelişini kutlamak için farklı bir yenilik yapmak istediklerini ifade eden Umran, özellikle de çocuklar için fenerlerin bir sevinç ve mutluluk kaynağı olduğunu anlattı.

Fener bakmak için Ebu Selim bölgesine gelen Muhammed Hasan da halkın ramazan ayı hazırlıkları kapsamında, son dönemde fenerlere özel bir anlam yüklemeye başladığını dile getirdi.

Ramazan feneri Libya’ya Mısır’dan geldi

Ramazan fenerinin Libya’da oruç ayının bir simgesi haline gelmeye başladığını ifade eden Abdunnasır Hevadi ise “Ramazan fenerini, bütün aileyi bir araya toplayan ve mutlu eden ramazan ayına özel ve güzel bir simge olarak görüyorum. Özellikle de çocukların neşe kaynağı.” dedi.

Ramazan fenerlerinin Libya’ya Mısır’dan geldiğini belirten Hevadi, bunun Suriye, Filistin, Ürdün ve Lübnan'da da yaygın olduğunu söyledi.

Hediyelik eşya satan Rıda Şuayb ise son yıllarda Libyalıların "fanuslara" çok büyük rağbet gösterdiğini, insanların oruç ayının gelişini fenerle ilan etmek ve mübarek aya neşe katmak istediklerini anlattı.

Satışlardan memnuniyetini ifade eden Şuayb, “Fener Libyalılar olarak bizim göreneklerimizde yoktu. Sonradan ülkeye giren ve insanların da beğenerek kabul ettiği güzel bir ramazan simgesi ve geleneği haline geldi.” ifadelerini kullandı.