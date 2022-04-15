Türk Kızılay'dan Yemen'e iftar

Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerinden edilmiş 750 sığınmacıya iftar verdi.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine, Aden iline bağlı Saad ilçesinde iki ayrı sığınmacı kampında bugün 750 sığınmacıya daha iftar yemeği dağıttıklarını belirtti.

Ubeyd, söz konusu yardımın Aden'deki ramazan yardımları kapsamında yoksul ve engelliler için 3 bin 500 iftar ikramı dağıtımı programının bir parçası olduğunu kaydetti.

Kısa süre içerisinde binlerce iftar yemeği dağıttıklarını ifade eden Ubeyd, ramazanda sığınmacılar ve özel gereksinimli kişiler için tahsis edilen bu yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.