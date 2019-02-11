BTS sarmalında

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli K-Pop (Kore Pop Müziği Kültürü) grubuna dikkat çeken sosyal medya alanında Türkiye ve dünyanın ilk sivil toplum kuruluşu (STK) olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan konunun ciddiyetine dikkat çekti.

USMED'den yapılan uyarılarda belirtilen başlıca konular şu şekilde:

- Güney Koreli BTS grubu proje bir gruptur.

- Grubu dünyaya tanıtan kişi Allen DeGeneres oldu. Amerika’da dünyaca popüler ellen show sunuyor ve daha önce bir erkekle evlenmiş boşanmış Portia de Rossi ile kadın kadına evlilik yaptı. BTS 7 ay arayla Ellen Show’a 2 kez katıldı bundan sonra dünya tanıdı.

- Grubun üyeleri cinsiyetlerini tanımlarken kendilerini “tüm cinsiyetlere eşit mesafede” olarak tanımlıyorlar. Güney Kore’de son dönemde erkeklerinde makyaj yapması moda haline geldi. Grubun açılımı ARMY (gençlik için tapınılası gençlik temsilcisi) anlamına geliyor.

"Bu etki altındaki çocuklara cevap verilmesini ve hakaret edilmesini doğru bulmuyorum" diyen Ercan, "onlar muhtemelen bir şekilde büyüleniyorlar ve sevgi depoları doluyor. Bilim insanları psikologlar ve imgebilimciler bu gruba ve bu grup üzerinden yönetilen projeye acil çalışmaları gerekiyor!" uyarısında bulundu.

Ray Kurzweil insanlık 2.0 kitabında şunu diyor “ kusursuz dünyayı Tanrı’nın değil bizim yarattığımız gençler kuracak. Bir nesil yaratıyorlar. Bu çocuklarımızdan 1 kişiyi kaybetme lüksümüz yok, onlar yavrularımız, tehlike büyük!

Güney Kore’de intihar rekor seviyede Doğu toplumunu dizayn etmek için teknolojik olarak ileri durumdaki Güney Kore özellikle seçildi.Güncel verilere göre bir köprüde 40 dakika bir intihar oluyor. 2011 haberinde ise günde 40 genç intihar ettiği verisi var.Ünlüler de intihar ediyor

Nüfus planlaması

Futuristler 2050 yılında dünya nufüsünün 4 milyara 2080 sonrası ise 500 milyona düşürüleceğini öngörüyor. Nasıl olacak? Cinsiyet bitiyor Evlilik bitiyor İntihar artıyor Salgın hastalık artıyor Üreme bitiyor Yapay zeka insan yerine geçiyor.

Dinleyen kitlesinin ergen olması bu çocukların bir tercihi değil bunlar zaten o kitleye hitap etmek istiyorlar çünkü değiştirebilecekleri yaş grubu z nesli,ergen değişik sorunlar ile boğuşan, yaşam becerisi oluşmamış çocuklar o kitleyi yeniden yazılım yükler gibi inşa ediyorlar!

Hayran kitlesi genellikle 15-16 yaş altı olan BTS'nin 'cinsiyetsizleştirme projesi' olduğuna işaret eden gazeteci Mehmet Ali Önel, sosyal medya hesabından attığı tweetlerle, BTS grubunun gençleri vahim bir noktaya getirdiğini belirtenlerden..

BTS'nin kadın görünümlü erkek üyeleri

'Cinsiyet eşitliği' meselesini masaya yatırdıklarını ifade eden ve BTS fanlarının tepkisiyle karşılaştığını belirten Önel, "Beyaz Tv'de Bir AB projesi olarak Türkiye'de yaygınlaştırılmak istenen "cinsiyet eşitliği" meselesini konuştuk. Bu çerçevede Koreli müzik grubu #BTS'nin kadın görünümlü erkek üyeleri arka fonda ekrana geldi. BTS'nın ergen fanlari 10 bin civarı tepki twiti attı." dedi.

MEB ve Çalışma Bakanlığı'na çağrı

Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarına çağrıda bulunan Önel "Buradan @tcmeb ve @ailevecalisma bakanlıklarına çağrımdır. Lütfen #bilistedim tagi altına yazılan yorumları inceleyiniz. Bu yorumlarda gençlerin unisex kişilik ve 3.cinsiyet meselesine bakışını görebilirsiniz. Malesef bu mesele sanıldığından çok daha vahim noktalarda." ifadesiyle tehlikeye işaret etti.

Küresel odakların cinsiyetsizliği yaygınlaştırmaya çalıştığını ifade eden ve durumun vehametine dikkat çekerek anne-babaları uyaran Önel, "Küresel odakların; müzik, sinema ve moda yoluyla yaygınlaştırmaya çalıştığı nötr cinsiyet, unisex kişilik veya 3.cinsiyet faaliyetlerinin Turkiye'de geldiği aşama #bilistedim tagına ve bana yazılan yorumlarda açıkça görülüyor. Tablo vahim! Başta ebeveynler herkese duyurulur." dedi.

Gençlerin eşcinsel sapkınların renklerini kullandığına dikkat çeken Önel, "Moda, müzik, sinema ve tv yoluyla "cinsiyetsiz toplum" oluşturma projesinin geldiği nokta zincir mesajlarima gelen yorumlarda çok net görülüyor. Gençlerin kör kütük hayran olduğu cinsiyetsiz #BTS grubunun kullandığı renklere dikkatinizi çekiyor ve artık bu konuyu kapatıyorum." ifadesinde bulundu.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin önemi

İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerinden biri, metinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılıktan doğrudan ve net bir biçimde söz etmesi. Sözleşmenin “Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrımcılık Karşıtlığı” başlıklı 4. Maddesi’ne göre “Bu sözleşme hükümlerinin taraflarca uygulanışında, özellikle de mağdurun haklarını koruyacak tedbirler alınırken; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa mensubiyet, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmenlik veya mültecilik statüsü veya başka statüler temelinde hiçbir ayrımcılık yapılmayacaktır.” Ayrıca sözleşme, hane içi şiddetin tanımını yaparken “eş” kavramı ile birlikte “partner” kavramını da ele alarak LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel ve interseks) bireylerin içerisinde olabileceği Medeni Kanunda tanınmayan ilişkilerde yaşayabilecekleri hane içi şiddet vakalarını da kapsamakta.

İstanbul sözleşmesi nedir ?

Avrupa Konseyinin oluşturduğu uzmanlar grubu Kadına Yönelik Şiddet ve Hane İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele için Geçici Komite (CAHVIO) kurdu. İstanbul Sözleşmesi CAHVIO’nun 2009-2010 yılları arasındaki yoğun çalışmalarıyla kadına yönelik şiddet alanında bağlayıcılığı olan ilk ve en geniş kapsamlı sözleşme olarak ortaya çıktı.

Sözleşmenin kısa adı “İstanbul Sözleşmesi” 2011 yılının ilk yarısında Avrupa Konseyi’nin dönem başkanı olan Türkiye hükümetinin yoğun çabaları ile 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış olmasından dolayı konuldu. Sözleşmenin hem ilk imzacısı, hem de parlamentosunda onaylayarak sözleşmeye taraf olan ilk ülke Türkiye. Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde, 10. üye ülkenin onay mekanizmasını tamamlamasından sonra yürürlüğe girdi. Şu anda (16 Kasım 2018 itibari ile) sözleşmeye taraf 33, imzacı olup da henüz taraf olmamış 13 devlet var.