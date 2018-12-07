Şizofreninin yeni bir nedeni bulundu

Bilim adamları, D vitamini eksikliği ve şizofreni gelişimi arasında bir bağlantı keşfettiler.

2 bin 602 kişi üzerinde yapılan araştırmalar sonucu D vitamini eksikliğinin şizofreni ile direkt bağlantısı olduğu tespit edilmiş. Araştırmada en çok dikkat çeken ise D vitamini eksikliğini en çok yeni doğan bebeklerde görüldüğünün ortaya çıkması. Yeni doğan bebeklerde görülen D vitamini eksikliği doğum öncesi annenin yeteri kadar bu vitamini almaması dolayısıyla yaşanıyor.

Avustralya Queensland Beyin Enstitüsü'ndeki nörobilim uzmanları ve Danimarka Aarhus Üniversitesi'nden John McGrath tarafından yapılan araştırmada D vitamini eksikliği ile doğan bebeklerin ileriki yaşlarda şizofreniye yakalanma riski yüzde 44 daha fazla.

Kaynak: www.dunyabulteni.net