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Aile
"Ruhsatsız" diyerek Filistinli bedevilerin evini yıktılar
GENEL
12.10.2021, 14:47
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait bir ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail güçleri tarafından yıkıldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#ALES
#boğaz teleferik hattı
#ahmet özal kılıçdaroğlu görüşme
#Minsk Zirve
#Yemen müzakereleri
#belçika seçim
#Hatay
#pkk ozgur gundem
#ahmet özal chp
#El-Ariş
#FİFA Dünya Kupası
#rosteh
#İlhan Yerlikaya kimdir?
#Doç Dr. Enver Arpa
#abdli çalışanlar
#afganistan saldırı
#Maverdi
#internet CIA projesi