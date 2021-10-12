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"Ruhsatsız" diyerek Filistinli bedevilerin evini yıktılar

GENEL 12.10.2021, 14:47
"Ruhsatsız" diyerek Filistinli bedevilerin evini yıktılar
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait bir ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail güçleri tarafından yıkıldı.