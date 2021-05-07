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Rusya'daki askeri tören provasından muhteşem fotoğraflar

GENEL 07.05.2021, 16:56
Rusya'daki askeri tören provasından muhteşem fotoğraflar
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Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.