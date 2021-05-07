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Rusya'daki askeri tören provasından muhteşem fotoğraflar
GENEL
07.05.2021, 16:56
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Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
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#emine erdoğan
#Yeni Zelanda
#Cemal Kaşıkçı
#Mersin
#corona virüsü
#yabancı öğrenci
#İmran Han
#Ayasofya Camii
#Marmara
#papa francis
#cuma namazı
#Türk bayrağı
#24 saat
#mescidi aksa
#koronavirüs
#su dağıtım şebekesi
#Sultanahmet saldırı
#Adem Yenihayat
#İİT Olağanüstü Zirvesi
#demokratik kongo tren kazası