"Batılı ülkeler manyakça bir azimle Rusya'nın yenilmesi yönünde çılgın bir pozisyon sergiliyor"

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'deki durumun depremler nedeniyle aşırı derecede zor olduğunu belirten Zaharova, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve birçok binanın hasar gördüğüne dikkati çekti.

Depremlerin yaşandığı ülkelere başsağlığı dileğinde bulunduklarını dile getiren Zaharova, "Türk yönetimi, yıkıcı sonuçların üstesinden gelinmesi, mağdur olanlara yardımın sağlanması, geçici barınakların organize edilmesi ve vatandaşların, ülkenin güvenli bölgelerine tahliye edilmesi yönünde önlemler alıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 150 personeli içeren Rus arama kurtarma ekiplerinin, deremler sonucu çıkan yangınların söndürülmesi için de "BE-200" tipi uçağın Türkiye'ye gönderildiğini anımsatan Zaharova, Rus vatandaşlarının tehlikeli bölgelere gitmemesi gerektiğini vurguladı.

"Batı ve Kiev rejimi, müzakereleri bloke etti"

AA muhabirinin "Rusya, İsrail'in, Ukrayna meselesinin çözümü konusunda arabuluculuk girişimlerini dikkate almaya hazır mı?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, bazı ülkelerin bu konuda tekliflerde bulunduğunu ancak Kiev yönetiminin müzakere sürecini tek taraflı olarak engellediğini belirtti.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Diplomasiden vazgeçen ve manyakça bir azimle Rusya'yı savaş alanında yenilmesi yönünde çılgın bir pozisyon sergileyen Batılı ülkeler, tüm bu adımların arkasında bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, müzakere zamanı gelmediğini, bunun için sebeplerin olmadığını ve güçle başarının elde edilmesi gerektiğini defalarca açıkladı. Bu nedenle, şu anda Batı ve Kiev rejimi, müzakere konusuyla ilgili her şeyi birlikte bloke etti ve bunu kamuoyuna teyit etmekle kalmayıp, bu yaklaşımı durmadan açıklıyorlar."

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Alman gazetesine "Dünyanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmadan daha iyi olacağı" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, "Pistorius, Rus yönetiminin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ima etti. Böyle bir açıklama, uluslararası toplumun üyesi olan herhangi bir ülkenin yetkilileri için kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.