Belarus ordusunda muharebe hazırlığı denetimi başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, orduda muharebe hazırlığı denetimi başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla Güvenlik Konseyi yönetimindeki denetimin ani bir şekilde başladığı belirtildi.

Alınacak önlemlerin karmaşık nitelikte olacağı kaydedilen açıklamada, “Birliklerin bir an önce belirlenen alanlara ilerlemeleri, mühendislik ekipmanlarını kullanmaları, güvenlik ve savunmayı organize etmeleri sağlanacak. Neman ve Berezina nehirleri üzerinde askeri köprü geçişleri de inşa edilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Bu dönem içerisinde askeri teçhizatın ve personelin hareket halinde olacağına işaret edilen açıklamada, kamuya açık belirli yollarda ve arazilerde vatandaşların ulaşımının geçici olarak kısıtlanabileceği aktarıldı.