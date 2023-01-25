Dağıstan'da gözaltına alınan bir kişinin işkenceyle öldürüldüğü öne sürüldü

Dağıstan’da gözaltına alınan Kurban Dalgatov’un karakolda öldüğü ortaya çıktı.

Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de "silahlı çatışmaya girdiği" iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Kurban Dalgatov’un bir saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Ajans Kafkas'ın haberine göre, Dağıstan İçişleri Bakanlığı, sorgulanmak için karakola götürülen Dalgatov’un ölümüyle ilgili 3 polis memuruna "resmi yetkilerini aştıkları" suçlamasıyla ceza davası açıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Polisler suçlarının sabit olması halinde kanunun öngördüğü şekilde cezalandırılacaklar.” ifadesi kullanıldı.

Dağıstan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, savcı yardımcısı Andrey Patapov’un gerekli görülen denetim tedbirleri için olay yerinde inceleme yaptığı bilgisi verildi.

Savcılık, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu 286. Maddesine göre resmi yetkinin kötüye kullanılması nedeniyle şüpheli görülen polislerin gözaltına alındığı açıkladı.

Çernovik gazetesine konuşan Kurban Dalgatov’un ailesi, cenazede ölüme neden olabilecek işkence izleri gördüklerini belirtmişti.

Kaynak: Mepa News