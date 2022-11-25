Kırım'da hava savunma sistemi devreye girdi

Belediye Başkanı Vasiliy Telizenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ın kuzeyindeki Armyansk kasabasında hava savunmasını etkinleştirdiğini bildirdi.

"Lütfen sakin olun, hava savunması aktif" diye yazdı.

Telizhenko, TASS'a verdiği demeçte, hava savunmasının kasaba dışında etkinleştirildiğini ve Armyansk'ta daha önce patlamaların duyulabileceğini söyledi.

"Tüm servislere danıştım ve her şey yolunda. Bu durumu istikrarsızlaştıran bazı insanlar var. İnsanlar Aryansk'tan tahliye edilmedi ve tahliye planlamıyoruz" dedi.