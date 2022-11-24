Kremlin, Ukrayna'daki operasyonunun ‘başarılı’ olduğunu açıkladı

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne brifing vermesi bekleniyor. Zelenskiy'nin konuşmasında Rusya’nın ülkesinin sivil altyapısına verdiği zararı anlatacağı tahmin ediliyor. Bu iddialar ise Moskova'yı kızdırdı.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Özel operasyonun geleceği ve başarısı konusunda kesinlikle hiçbir şüphe yok." dedi.



Öte yandan, ABD'nin Birleşmiş Milletler misyonunun bir sözcüsü, ABD, Arnavutluk ve Ukrayna'nın, “Ukrayna genelinde kritik sivil altyapıya zarar veren büyük Rus füze saldırılarını” tartışmak için Çarşamba günü saat dörtte bir toplantı talep ettiğini ifade etti.



Rusya, günün erken saatlerinde Ukrayna genelinde bir füze yağmuru başlattı. Bu, nükleer santrallerin kapanmasına ve Kiev'de sivil ölümlerine neden oldu.



Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkeden isminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Zelenskiy'nin konseye hitap edeceğini belirtti.



Rusya'nın BM Daimî Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Zelenskiy'nin video konferans yoluyla bir konuşma yapacağı duyuruldu. Bu, Konsey'in usul kurallarının ihlalidir dedi. Polyanskiy Telegram'da yaptığı açıklamada, “Bugün, altyapıya yönelik saldırılarımızdan dolayı dehşete düşen Ukraynalılar, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.” ifadelerini kullandı.

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