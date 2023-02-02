Lavrov: Ukrayna'daki çatışmanın bitmesini hepimiz istiyoruz

Rus devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lavrov, Batı'nın Kremlin'in müzakereleri reddettiği yönündeki açıklamalarını "yalan" olarak niteleyerek "Ukrayna'daki çatışmanın bitmesini hepimiz istiyoruz." dedi.

Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar göndermeye devam ettiğine de dikkati çeken Rus bakan, Moskova'nın buna, düşmanlarını Rusya'nın sınırlarından daha uzağa iterek karşılık vereceğini ifade etti.

Lavrov, Rusya'nın mevcut durumdan daha güçlü çıkacağını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarda ABD'yi doğrudan rol almakla suçladı.