Lukaşenko af çıkardı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki bazı hükümlülere yönelik af yasasına imza attı.
Rusya 08.12.2022, 15:24 08.12.2022, 15:46
Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun imzaladığı af yasası, "yalnızca cezasını çektiği süre boyunca olumlu olarak nitelendirilen ve ıslah yoluna giren" hükümlüler için geçerli olacak.
Buna göre, yasa kapsamında 6 binden fazla hükümlünün serbest bırakılması planlanıyor.
Ayrıca söz konusu yasa gereği, yaklaşık 4 bin hükümlünün ceza süresi 1 yıl azaltılacak.
Af yasası, terör veya aşırıcılıkla suçlanan tutukluları kapsamayacak.
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