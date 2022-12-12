Medvedev: Rusya yeni nesil silah üretimini hızlandırdı

Medvedev bugün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Düşmanımız sadece Malorossiya (Çarlık dönemi Rus İmparatorluğu’nda Ukrayna topraklarına verilen isim) değil. Avrupa’da, Kuzey Amerika’da, Japonya’da, Avustralya’da, Yeni Zelanda’da ve Nazi’ye biat eden bir sürü başka yerde. Bu nedenle yeni ilkelere dayalı olanlar da dahil olmak üzere en güçlü imha araçlarının üretimini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Medvedev, yeni ilkelerle ilgili ayrıntı vermedi. Ancak Moskova’nın son yıllarda aktif olarak geliştirmekten gurur duyduğu yeni nesil hipersonik silahlara atıfta bulunuyor gibi görünüyor.



Şubat ayında Ukrayna’ya yönelik saldırının başlamasından sonra nükleer savaş hayaleti geri döndü ve Soğuk Savaş sırasında kurulan küresel güvenlik mimarisinin aşındığının altını çizdi.



Rusya’nın son aylardaki askeri başarısızlıkları, Moskova’nın sahadaki durumu değiştirmek için nükleer cephaneliğini kullanmayı düşüneceğine dair korkuları artırdı.



Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin bu tür silahlarla hedef alınması durumunda nükleer silahların bir ‘misilleme saldırısı’ başlatmayı amaçlayan bir ‘savunma aracı’ olduğunu vurguladı.



Putin, Rusya’nın düşmanı silahsızlandırmak için önleyici saldırı ilkesini benimseyerek, askeri doktrinini değiştirmesi olasılığını da gündeme getirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı ise, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir tartışmanın, ne kadar belirsiz olursa olsun, tamamen sorumsuzca olduğuna vurgu yaparak, bu sözleri kınadı.

Şarku’l Avsat