Moskova'da hipermarkette yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın başkenti Moskova'’da bir hipermarkette çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Rusya 09.12.2022, 09:47
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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