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Moskova'da hipermarkette yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'’da bir hipermarkette çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Rusya 09.12.2022, 09:47
Moskova'da hipermarkette yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir hipermarkette çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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