Peskov'dan "START" mesajı: Washington görüşümüzü dinleyene kadar yokuz
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Washington, Moskova'nın görüşünü dinleyene kadar START Antlaşması'nda olmayacağız" dedi.
Rusya 28.02.2023, 11:56 28.02.2023, 13:29
Rus gazetelerinden İzvestiya'ya konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasına ilişkin pozisyonlarını hatırlattı, "ABD bizim görüşümüzü dinleyene kadar START antlaşmasında kalmayacağız " dedi.
Peskov, Ukrayna'yı silahlandıran NATO'nun artık kendilerine muhalif gibi değil, bir düşman olarak hareket ettiğini söyledi.
Rus sözcü, Çin'in Ukrayna'ya ilişkin barış planı hakkında da "Çin'in ne dediği duyulmalı ancak nüanslar önemli." ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin geçen hafta, ülkesinin START Antlaşmasını askıya alacağını duyurmuştu.
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