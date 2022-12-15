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Putin'den Türkiye ve doğal gaz açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya 15.12.2022, 16:11
Putin'den Türkiye ve doğal gaz açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" dedi.

Putin, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" açıklamasında bulundu.

#rusya #Doğal Gaz #Türkiye
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