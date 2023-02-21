Putin duyurdu: Rusya Yeni START'taki katılımını askıya alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi konuştu.

Özel Askeri Operasyon” görevlerine adım adım karar vereceklerini belirten Putin, Donbas problemini barışçıl yolla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını ancak Batı'nın farklı bir senaryo hazırladığını söyledi.

Kiev’in askeri operasyon öncesinde Batı ile silah tedariki konusunda görüşmeler yaptığını ifade eden Rus lider, “Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.” ifadesini kullandı.

Batı’nın, “cini şişeden çıkardığını”, hedefinin sınırsız güç olduğunu ve bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istediğini söyleyen Putin, “Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Batı’nın, ekonomik cephede kendilerine savaş açtığını ancak başarılı olamayacağını belirterek, Rus ekonomisinin Batı’da düşünüldüğünden çok daha güçlü olduğuna dikkat çekti.

Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

Rus lider, "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım." dedi.

Rus halkına teşekkür

“İnsanlarımızın çoğu, Donbas'ı savunmak için yaptıklarımızı destekledi. Rus halkına kararlılık ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum.” ifadesini kullanan Vladimir Putin, “Savaşçılarımız, gelecek için ve tarihi adaleti onarmak için savaşıyor.” dedi.

Putin ayrıca, "Savaşçılarımız, gelecek için ve tarihi adaleti onarmak için savaşıyor. Gazileri ve şehit askerleri desteklemek için özel fon kurulmasını öneriyorum. Görevimiz sevdiklerini kaybeden ailelere destek olmaktır." dedi.

Yeni START Antlaşması nedir?

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan Yeni START Antlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

2010 yılında imzalanan Yeni START Antlaşması, Rusya ve ABD'nin konuşlandırdığı stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını maksimum 1550 ile sınırlandırıyor. Antlaşma ayrıca rampaların ve nükleer kapasiteli ağır bombardıman uçaklarının sayısını 800 ile sınırlandırıyor.

5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD Başkanı Joe Biden de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de aktarmıştı.