Putin: Gazprom’un planları Rusya’nın öncelikleriyle örtüşüyor

Putin, Rus enerji şirketi Gazprom’un 30’uncu yıl etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Son 30 yılda, küresel doğal gaz talebinin yaklaşık iki kat arttığına işaret eden Putin, “Uzmanların tahminlerine göre de gelecek 20 yıl içerisinde en az yüzde 20 daha artacak. (Enerjide) Dönüşüm sürecinde talep çok büyük olacak. Bu büyümenin yarısından fazlası Asya-Pasifik bölgesinde, ekonomisinin büyüme hızı dikkate alındığında özellikle de Çin’de gerçekleşecektir” diye konuştu.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Rusya’nın doğusundaki doğal gaz altyapısının geliştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Buna Yakutsk ve İrkutsk’taki gaz üretim merkezleri, inşa halindeki Amur gaz işleme tesisi, geçtiğimiz aralık ayında Kovıtka gaz sahasının hizmete girmesiyle yeni kapasiteye sahip olan Sibirya’nın Gücü boru hattı dahildir” dedi.

Putin, Gazprom’un uluslararası işbirliği ve ihracat alanında devasa ve karmaşık görevlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bu lojistik rotaların yeniden yapılandırılması ve yeni pazarlarda yer edinilmesi ile ilgili bir durum. Daha dün Aleksey Borisoviç (Gazprom Başkanı Aleksey Miller) ile tüm bu planları potansiyel ortaklarımızla istişare etmek için neredeyse iki saat harcadık” ifadelerini kullandı.

Gazprom’un uzun vadeli planlar geliştirdiğini altını çizen Putin, “Gazprom'un uzun vadeli planları her zaman ileriye dönük, gelecek yıllar hatta on yıllara göre tasarlanıyor. Bu da çok kutuplu dünyanın egemen merkezlerinden büyük bir güç olarak Rusya'nın ulusal çıkarları, emelleri ve öncelikleriyle tamamen örtüşüyor” dedi.

Putin, adil olmayan rekabet koşulları ve dışarıdan gelişimine yönelik doğrudan müdahalelere rağmen Gazprom’un ilerlemeye, yeni projeler geliştirmeye devam ettiğini söyledi.