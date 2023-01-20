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Putin, Güvenlik Konseyini topladı: Konu Ukrayna’daki savaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

Rusya 20.01.2023, 15:24
Putin, Güvenlik Konseyini topladı: Konu Ukrayna’daki savaş

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in başkanlık ettiği konsey toplantısında “özel askeri operasyon” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin’in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.

Kaynak: AA
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