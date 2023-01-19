Putin ile Reisi arasında önemli görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye konusunu ele aldı.
Rusya 19.01.2023, 17:22
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Reisi yaptıkları telefon görüşmesinde ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliği dahil ikili ilişkilerle ilgili güncel konuları müzakere etti.
Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede, bunun çözülmesinde anahtar mekanizma olarak Astana formatında sıkı koordinasyona devam etmenin önemine işaret edildi.
Farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine karar verildi.
Kaynak: AA
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