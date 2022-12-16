Putin: Rusya, ticaretini yeni ortaklara yönlendirerek yaptırımlarla mücadele edecek

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Putin, ülkedeki ekonomik durum hakkında televizyonda yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'daki savaşa yapılan harcamaların sağlık ve eğitime ayrılan fonları azalttığı bu dönemde, Rus halkına emekli maaşlarını ve asgari ücreti artırmaya devam etme sözü verdi.



Putin, Batı'nın kendisini ekonomik olarak izole etme çabalarını engellemek için ülkesinin, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ortaklarıyla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışacağını söyledi.



Putin, sözlerine şöyle devam etti:



“Lojistik ve finansal hizmetlere getirilen kısıtlamalardan kurtulacağız. Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların, Rusya'yı küresel kalkınma okyanusunun dışına itme çabaları çerçevesinde yapıldığını hatırlatmama izin verin, ancak biz asla kendi kendine tecrit yolunu tutmayacağız. Aksine, şu anda bu konuda çıkarı olan herkesle işbirliğini genişletmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”



Rusya'nın Avrupa Birliği'ne enerji satışları, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde azaldı ve bu durum Avrupa Birliği'nin Moskova'ya olan bağımlılığını azaltmasına neden oldu. Öte yandan Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatları, nedeni bilinmeyen patlamalar nedeniyle çalışmayı durdurdu.



Putin, Rusya'nın doğuya gaz satışlarını artıracağını söyledi ve Türkiye'de yeni bir ‘gaz merkezi’ kurma planından bir kez daha bahsetti. Ayrıca Avrupa'ya gaz satış fiyatlarını bir ‘elektronik platform’ kullanarak belirleyeceğini söyledi.



Rusya, 2021'de yaklaşık 10 milyar metreküp gaz pompalayan ‘Sibirya'nın Gücü’ boru hattı aracılığıyla 2019'un sonunda Çin'e doğal gaz satmaya başlamıştı. Bu boru hattının 2025 yılında 38 milyar metreküplük tam kapasiteye ulaşması planlanıyor. Bunun yanında Rusya, Moğolistan üzerinden bir boru hattı daha işletmeyi planlıyor.



Putin, bu projelerin Rusya'nın Çin'e gaz satışını 2025'e kadar yılda 48 milyar metreküpe, 2030'a kadar da 88 milyar metreküpe çıkaracağını söyledi.

Şarku’l Avsat