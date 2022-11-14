Putin'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.

Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın iş birliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.