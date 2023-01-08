Rusya, 36 saatlik ateşkesin ardından savaşa devam etme sözü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna’da Cumartesi gününe denk gelen tüm Ortodoks Hıristiyanların Noel’ini kutlamak için temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes emri verdi. Ukrayna ise ateşkesi reddetti.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün akşam yaptığı açıklamada Putin’in emrettiği ateşkesin başarısız olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı;



“Moskova’dan gelen her türlü sözün ne kadar yanlış olduğunu bugün dünya bir kez daha görebildi. Ateşkes iddiasıyla ilgili bir şeyler söylediler. Ama gerçek şu ki, Rus mermileri Bahmut’u ve diğer Ukrayna mevzilerini yeniden vurdu. Rus işgalcilerin Ukrayna topraklarından çıkarılması ve Rusya’nın Ukrayna’ya ve tüm Avrupa’ya baskı uygulama fırsatlarının ortadan kaldırılması, ateşkesin, güvenliğin ve barışın yeniden tesis edilmesi anlamına gelecektir.”



Öte yandan, Harkov Valisi Oleh Sinhopov bugün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın bombalaması sonucu Harkov bölgesinde 50 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Ukraynalı Ortodoks Hristiyanların çoğu, Rusya’daki Ortodoks Hristiyanlar gibi Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Ancak bu yıl Ukrayna’daki Ortodoks Kilisesi 25 Aralık’ta bir kutlama yapılmasına izin verdi.



Yine de birçok Ortodoks Hristiyan Cumartesi günü Noel’i kutlayarak, kiliseler ve katedrallere akın etti.



Kremlin, Moskova’nın Ukrayna’da ‘özel askeri operasyon’ olarak adlandırdığı savaşa devam etme sözü verdi.

Şarku’l Avsat