Rusya: ABD ile planlanan bir temas yok

Ryabkov, Washington ile temasların telefonla yapıldığını, ancak diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve başkanlık düzeyinde olmadığını da sözlerine ekledi.



Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile (UAEA) yapılan temasların yapıcı ve bir ölçüde umut verici olduğunu belirtti.



Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden kısa bir süre sonra kontrolüne aldığı Zaporijya Nükleer Santrali hafta sonu yeni bombardımanlara maruz kaldı.



Bu da, UAEA’nın nükleer bir felaketi önlemek için çevresinde bir koruma bölgesi oluşturma çağrılarının yenilenmesine yol açtı.



UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, dün İstanbul’da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi ve Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliği konusunda görüştü.

Şarku’l Avsat

