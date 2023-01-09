Rusya, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı desteklediklerini belirtti.

Peskov, “İsyanları kışkırtanların eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın düzeni tekrar sağlamaya yönelik adımlarını da elbette tümüyle destekliyoruz.” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kısa bir süre önce Lula’yı tebrik ettiğini hatırlatarak, “Lula’nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik gayretlerini takdir etmeyi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Brezilya'da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.