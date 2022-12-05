Rusya'da askeri havaalanında yakıt tankeri patladı
Ryazan kentinde bulunan askeri havaalanındaki akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Rusya 05.12.2022, 12:15 05.12.2022, 12:40
Rus basınındaki haberlere göre, Ryazan kentinin yakınlarında yer alan Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu bir uçak hasar gördü, 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı ifade edildi.
Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda savaş uçakları için eğitim merkezinin bulunduğu belirtiliyor.
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