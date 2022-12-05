Rusya'da askeri havaalanında yakıt tankeri patladı

Rus basınındaki haberlere göre, Ryazan kentinin yakınlarında yer alan Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu bir uçak hasar gördü, 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda savaş uçakları için eğitim merkezinin bulunduğu belirtiliyor.