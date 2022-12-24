Rusya'da huzurevi yangını: 22 kişi yaşamını yitirdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kemerovo’daki iki katlı huzurevinde yangın çıktı.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yetkililer, huzurevinin sobayla ısıtıldığını ve yangına sobanın yanlış kullanımının neden olduğunu açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve huzurevi sahibinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ikinci kattaki huzurevinin yasa dışı faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kuzbass (Kemerovo) Bölge Valisi Sergey Tsivilev, bölgedeki tüm huzurevlerinin hafta içinde denetleneceğini açıkladı.