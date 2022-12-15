Rusya'da petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü
Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Rusya 15.12.2022, 12:42
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesindeki Angarsk şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.
Yangın, 2 bin metrekareden fazla alana yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yangına, gaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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