Rusya'da petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesindeki Angarsk şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Yangın, 2 bin metrekareden fazla alana yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yangına, gaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.