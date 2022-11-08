Rusya'dan "Amerika ile görüşme" açıklaması: Temaslar mahkumların değişimi seviyesinde sürüyor

Ria haber ajansına göre, Zaharova, "Solovyov Live" radyo programında Moskova-Washington arasındaki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile temasların mahkumların karşılıklı değişimi hususunda devam ettiğini belirten Zaharova, "Görüşmeler, ilgili kolluk kuvvetleri ve özel kuvvetler (istihbarat) çizgisinde yürütülüyor. Fakat maalesef aylar boyunca biz ABD'den insanların problemlerinin çözümüne dair hiçbir istek görmedik." dedi.

Moskova ve Washington'ın, ihtiyaca neden olan konularda belirli temasları görüştüğünü kaydeden Zaharova, "Bu temaslar farklı kurumlar seviyesinde. Elbette bunların tam teşekküllü iş birliği, karşılıklı etkileşimle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.