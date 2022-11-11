Rusya'dan Herson açıklaması: Bölgenin statüsü değişmedi

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın Herson kentinden Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi kararını değerlendiren Peskov, bunun "kendilerini küçük düşüren bir karar olmadığını" ve "bölgeyi kendi topraklarına dahil etmelerinden pişman olmadıklarını" belirtti.

Peskov, "Bu karar nedeniyle bölgenin statüsü değişmedi. Bu, Rusya Federasyonunun bir bölgesidir. Bu bölge yasalarımızda teyitli ve belirlidir. Burada herhangi bir değişiklik yok ve olamaz." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini 9 Kasım'da açıklamıştı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

"Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusundaki pozisyonunda değişiklik var mı?" sorusuna Peskov, bu konuda değişiklik görmediklerini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kiev, müzakere istemiyor. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyon, hedeflerine ulaşılması halinde sonlandırılabilir. Bu, barış müzakereleri yoluyla da hedeflere ulaşılması halinde olabilir. Bu yol da mümkündür. Ancak bildiğimiz gibi, Ukrayna tarafının aldığı pozisyon nedeniyle barış müzakereleri imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusunda da değinen Peskov, "Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmına ilişkin bazı konuları çözmemiz gerekiyor. BM'de bu yönde anlayış var. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "iki ülke arasında tutuklu değişimi konusunu seçimler sonrası Putin ile görüşmeyi umduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin "İki ülke arasında bazı temas kanallarının olduğunu belirterek, "Sadece bu kanallar aracılığıyla sonuca varılabilir. Bu durumda megafon diplomasisi bu kanalların etkinliğini baltalıyor. Tüm teklifleri, her zaman ciddiye alırız. Washington, bu konudaki ciddi tekliflerimizin olduğunu iyi biliyor." dedi.

Putin'in, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvelerine çevrimiçi katılmayı veya görüntülü mesaj göndermeyi planlamadığı bilgisini paylaşan Peskov, bunun Putin'in programı ve Rusya'da bulunmaya ihtiyaç duyması ile ilgili olduğunu aktardı.