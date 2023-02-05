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Rusya, "Elektro-L" hidrometeorolojik uydusunu fırlattı

Rusya, Kazakistan’daki Baykonur Uzay İstasyonu’ndan "Proton-M" ağır yük fırlatma aracıyla "Elektro-L" hidrometeorolojik uydusunu uzaya gönderdi.

Rusya 05.02.2023, 13:54
Rusya, "Elektro-L" hidrometeorolojik uydusunu fırlattı

Rus "Elektro-L" hidrometeorolojik uydusunu taşıyan ağır yük fırlatma aracı "Proton-M", Türkiye saati ile 12.13’te Kazakistan’daki Baykonur Uzay İstasyonu’ndan uzaya gönderildi.

Dünyadan yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki bir yörüngeye yerleşmesi beklenen söz konusu uydu, hava tahmininde yardımcı oluyor ve her 15-30 dakikada bir hava durumu verilerini iletiyor.

Bu fırlatma ile Rusya, 2023’teki ilk uzay fırlatmasını yapmış oldu.

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