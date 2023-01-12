Rusya: Ermenistan KGAÖ’de müttefikleri için zorluklar yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) tatbikat planını reddetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Ermenistan’ın Kazakistan’daki KGAÖ’nün tatbikatına da askeri birlik göndermediğini anımsatan Zaharova, "Bu, elbette müttefikler için belirli zorluklar yaratarak onları askeri kurumlar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan planları yeniden yapmaya zorluyor." dedi.

Zaharova'dan Ermenistan'n açıklamalarına "saçma" nitelendirilmesi

Zaharova, KGAÖ’nün bu yıl barış güçlerinin etkili eğitimini organize etmek, onları koordine etmek ve becerilerini geliştirmek için en uygun çözümleri bulacağına inandıklarını dile getirdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladıkları bildirilere uygun olarak çalışmalara devam edildiğini kaydeden Zaharova, Laçın koridoru konusunda Rus barış birliklerinin gerilimi azaltmak için çaba gösterdiğini savundu. Zaharova, “Tüm taraflarca kabul edilebilir bir çözüm bulunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Erivan’da “Rus varlığının Ermenistan'ın güvenliğine bazı tehditler oluşturduğu” şeklindeki açıklamaları “saçma” olarak nitelendiren Zaharova, “Onlarca yıldır ordumuz ve sınır muhafızlarımız sınırlarını koruyarak Ermenistan'ın güvenliğine katkıda bulunuyor. Bu inkar edilemeyecek nesnel bir gerçektir. Ancak askerlerimize kapıyı gösterme çağrısı yapan maceracılar, böyle bir adımın gerçek sonuçlarının farkında değiller.” diye konuştu.