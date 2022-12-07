Rusya, İran'dan yüzlerce İHA ve füze talep etti

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "İran'ın Rusya'ya yaptığı insansız hava aracı ve füze sevkiyatını büyük miktarlarda artırmayı planladığını biliyoruz" dedi. Kaynak, Moskova'nın bunu ciddi bir askeri malzeme kıtlığını gidermek için yaptığını da sözlerine ekledi.



Kaynak, "Sevk edildiğini sanmıyorum, ancak açıkça sipariş defterlerinde var" dedi.



Rusya halihazırda yüzlerce İran yapımı Şahid-136 'kamikaze' drone kullanıyor.



Moskova Şahid-136'ları kullanmadığını ifade ederken, İran geçtiğimiz Kasım ayında Rusya'ya insansız hava araçları sağladığını kabul etmişti.



Avrupa Birliği ülkeleri bu gelişmenin ardından İran'a ek yaptırımlar uyguladı.



İran ile 2015 nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen bir BM Güvenlik Konseyi kararı, Tahran'ın bu tür silah anlaşmalarını yasaklıyor.

Şarku’l Avsat