Rusya, İran'ın İsfahan şehrindeki askeri tesise yönelik saldırıyı kınadı

Zaharova, İran'ın İsfahan şehrindeki askeri tesise düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Saldırının 28 Ocak'ta düzenlendiğini anımsatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Sakin olmayan bir bölgede gerginliğin kontrolsüz şekilde artmasına yol açabilecek her türlü kışkırtıcı eylemi şiddetle kınıyoruz. Bu tür yıkıcı eylemlerin Orta Doğu'da barış ve istikrar için öngörülemeyen sonuçları olabilir. Bunu, hem cüretkar hareketi organize edenler hem onların destekçileri hem de İran'ı zayıflatmayı boşuna umut ederek bununla böbürlenenlerin anlaması gerekiyor."

Olay

İran devlet televizyonu dün gece saatlerinde, İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı.

İran Savunma Bakanlığı da İsfahan'daki askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai ise İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

The Wall Street Journal gazetesi de İran'a ait savunma tesisine İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini" söylediğini aktarmıştı.