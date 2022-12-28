Rusya, Litvanya diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın 1 Aralık'ta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Jurgita Cibulskiene'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye protesto notası verildi. Yanıt olarak Litvanya Büyükelçiliğindeki diplomatlardan biri istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatın Rusya Federasyonu'nu 5 gün içinde terk etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.