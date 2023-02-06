Rusya, Mıkolayivka'yı ele geçirdi

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Çeşitli bölgelerde yaklaşık 300 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, 15 adet ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin vurulduğunu belirtti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracının yok edildiğini aktararak, "Saldırı birliklerindeki gönüllüler, Donetsk yönünde Rusya Güney Kuvvetleri Grubu'na bağlı topçu ve füze birliklerinin desteğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Nikolayevka (Mıkolayivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesini kullandı.

Sözcü Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 382 uçak, 206 helikopter, 3 bin 27 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 759 tank ve zırhlı araç, 1009 çok namlulu roketatar, 4 bin 12 obüs ve havan topu, 8 bin 276 özel askeri araç yok edildi." açıklamasını yaptı.