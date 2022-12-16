Rusya: Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasındaki toplantı fikrine olumlu bakıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogadanov, "Moskova, Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında bir toplantı düzenleme fikrine olumlu bakıyor" dedi, Rusya'nın bu zirveyi toplama konusunda Suriye tarafıyla iletişim halinde olduğunu bildirdi.
Rusya 16.12.2022, 13:48
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Rusya ve Suriye arasında üçlü olarak adım atılması" önerisine olumlu yaklaştıklarını söyledi.
Bogdanov, Rusya'nın bu zirvenin toplanması için Suriye ile iletişim halinde olduğunu bildirdi.
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