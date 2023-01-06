Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti

Rusya-Ukrayna savaşında 10 ay geride kalırken, Moskova'dan ateşkes adımı geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Ortodoksların Noel'i süresince tek taraflı ateşkes rejimi uygulanacak.

Bugün devreye giren ateşkes rejimi,, Cumartesi gecesi 24:00'e kadar sürecek.

Birleşmiş Milletler, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ancak Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılacak adil bir barışın yerini alamayacağını vurguladı.

Ukrayna kılıf olarak görüyor

Ukrayna ise Rusya'nın ateşkes ilanına soğuk bakıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ateşkesi, Ukrayna'nın ilerleyişini durdurmak ve daha fazla ekipman getirebilmek için bir kılıf olarak kullanmak istediğini söyledi.

"Savaş, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ettiğinde ya da hepsi ülkeden atıldığında bitecek" dedi.

ABD ve AB'den tepki

Rusya'nın kararına ABD ve Avrupa Birliği tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in biraz nefes almaya çalıştığını iddia etti.

Rusya'nın 25 Aralık'ta bombardımana devam ettiğini hatırlattı.

Avrupa Birliği, geçici ateşkes ilanı için "sahte ve ikiyüzlü" değerlendirmesinde bulundu.

25 Aralık, Katolikler tarafından Noel kabul ediliyor.

Ortodoks nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı Rusya ve Ukrayna'da ise Noel 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece kutlanıyor.