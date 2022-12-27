Rusya: Ülkeye girmeye çalışan Ukraynalı sabotajcılar öldürüldü



AFP’nin haberine göre, FSB’den yapılan açıklamada, “25 Aralık 2022’de meydana gelen çatışma sonucunda Ukrayna’dan Bryansk bölgesi topraklarına girmeye çalışan dört sabotajcı öldürüldü” denildi.



Açıklamada ayrıca, sabotajcıların üzerinde yabancı ülkelerden silahlar ve dört el yapımı patlayıcı cihaz olduğu bilgisi de verildi.