Rusya: Ülkeye girmeye çalışan Ukraynalı sabotajcılar öldürüldü
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine girmeye çalışan dört kişilik Ukraynalı sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya 27.12.2022, 08:08
AFP’nin haberine göre, FSB’den yapılan açıklamada, “25 Aralık 2022’de meydana gelen çatışma sonucunda Ukrayna’dan Bryansk bölgesi topraklarına girmeye çalışan dört sabotajcı öldürüldü” denildi.
Açıklamada ayrıca, sabotajcıların üzerinde yabancı ülkelerden silahlar ve dört el yapımı patlayıcı cihaz olduğu bilgisi de verildi.
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