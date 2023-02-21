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Rusya: Uzayda mahsur kalan astronotlar geri dönecek

Rus uzay ajansı Roscosmos, geçen yıl dönüş kapsüllerindeki basınç sızıntısı nedeniyle mahsur kalan üç astronotun Eylül ayında Soyuz MS-23 yedek kapsülüyle geri dönebileceklerini söyledi.

Rusya 21.02.2023, 13:18
Rusya: Uzayda mahsur kalan astronotlar geri dönecek

TASS haber ajansının haberine göre Roscosmos, "Başlangıçta, Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin ve Francisco Rubio, 28 Mart 2023'te Soyuz MS-22'ye ineceklerdi. Bunun şimdi Eylül 2023'te Soyuz MS-23'te gerçekleşmesi planlanıyor." dedi.

Hem NASA hem de Roscosmos, sızıntının kapsüle yüksek hızda çarpan küçük bir uzay taşı parçacığı olan bir mikrometeoroidden kaynaklandığına inanıyor.

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