"Rusya, Yeni START'ı nükleer denkliği sürdürmek için askıya aldı"

Peskov, Rus devlet destekli RT kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın, ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START’taki katılımını askıya almasını değerlendirdi.

Rusya’nın Yeni START antlaşmasından çekilmediğini vurgulayan Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya’nın antlaşmadan çekilmediğini, askıya aldığını vurguladı.” dedi.

ABD ve diğer ülkelerin, antlaşma kapsamında ısrarcı oldukları denetim koşullarının kabul edilemez olduğuna işaret eden Peskov, “Söz konusu koşullar, NATO’nun da giderek daha fazla müdahil olduğu günümüzün çatışma ortamında mümkün değildir. Üstelik NATO da antlaşmaya taraf olduğunu iddia ediyordu.” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın başka ülkelerin nükleer kapasitelerini de göz önünde bulundurmak zorunda olduğunu belirterek, “Almanya ile Fransa'nın nükleer kapasitelerini de hesaba katmalıyız ki bu da çok önemli. Başkanımız ve ülkemizin temel amacı bu nükleer denkliğin devam etmesini sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.