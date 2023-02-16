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Rusya'da yabancı kelimelerin kullanımı sınırlanıyor

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, yazışmalarda yabancı kelimelerin kullanımını sınırlayan yasa kabul etti.

Rusya 16.02.2023, 18:31 16.02.2023, 22:17
Rusya'da yabancı kelimelerin kullanımı sınırlanıyor

Duma'da düzenlenen oturumda, Rusya'nın devlet ve özel sektörlerinde Rus edebi dilinin normlarına uyulmasıyla ilgili yasa kabul edildi.

Söz konusu yasaya göre, devletin tüm kademelerinde ve özel şirketlerde, Rusçada karşılığı olmayan ve sözlüklerde yer alan kelimeler hariç, yazışmalarda yabancı sözcüklerin kullanılması yasaklandı.

Ayrıca yasa gereği, Rus edebi dilinin normlarına uygun olmayan argo kelimelerin de kullanılmasına yasak getirildi.

Kaynak: AA
#rusya #yabancı kelime #Duma
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