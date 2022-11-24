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Rusya’dan Türkiye'ye Suriye çağrısı

Rus müzakereci Alexander Lavrentiev bugün Rusya'nın Türkiye'den Suriye'de kapsamlı bir kara harekatı başlatmaktan kaçınmasını istediğini belirterek bu tür hamlelerin gerilimin artmasın a neden olabileceğini savundu.

Rusya 24.11.2022, 08:12 24.11.2022, 09:42
Rusya’dan Türkiye'ye Suriye çağrısı

Lavrentiev, Kazakistan'da Türkiye ve İran heyetleriyle yapılan yeni Suriye görüşmelerinin ardından, "Tartışmalarımızın Ankara'ya ulaşmasını ve krizi çözmenin başka yollarını bulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta, Taksim saldırısına yanıt olarak olası bir kara harekatına atıfta bulunmuştu.

Rusya’dan ABD çıkışı

Lavrentiev’in gündeminde ABD’nin bölgedeki adımları da vardı. Rus müzakereci, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ‘yıkıcı’ bir yaklaşım izlediğini, Kürt sorununun çözülmesinin bölgede istikrarın sağlanmasında önemli bir faktör olacağını vurguladı.

ABD’nin Suriye'deki DEAŞ terör örgütüne karşı yürüttüğü savaşta PYD liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri ile ittifak yapması, Türkiye ile derin bir anlaşmazlığa yol açtı.

Rusya, Türkiye ve İran, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, ‘Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar ve sızma gibi eylemlerle komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit etmeyi amaçlayan ayrılıkçı planlara’ karşı direnme sözü verdi.

Şarku’l Avsat

#rusya
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