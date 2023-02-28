St. Petersburg'daki havalimanı "uçan belirsiz nesne" gerekçesiyle kapatıldı

Rus haber ajansı RİA'da yer alan habere göre, Pulkovo Uluslararası Havalimanı saat 13.20'ye kadar kapatıldı.

Uçakların kalkış ve inişleri durdurulurken buna bölgede "uçan belirsiz bir nesnenin" neden olduğu belirtildi.

Şehir yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pulkova Havalimanı'nda geçici olarak uçak kabul edilmeyecek ve uçuş gerçekleştirilmeyecek" denildi.

Öte yandan, uçuş takip sitelerinin verilerine göre, St. Petersburg'a gitmek üzere havalanan birçok uçak ise rotasını değiştirmek ya da geri dönmek zorunda kaldı.

Uçuş takip sitelerinden yayınlanan son verilerde ise, St. Petersburg'taki uçuşların normale döndüğü görüldü.