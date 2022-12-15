"'Terör sponsoru devlet' ilanı, Rusya karşıtı histerinin devamı"

Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Sejm’in Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan etmesine tepki gösteren Peskov, “Rusya karşıtı histeri devam ediyor. Bu konudaki hissiyatımız bu yönde.” diye konuştu.

Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesinin trajik bir olay olduğunu dile getiren Peskov, “Polonyalı yetkililer gerçekle yüzleşmeyi ve bu trajik kazanın gerçekliğini kabul etmeyi reddediyor.” dedi.

Polonya, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile 96 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası konusunda Rusya’yı suçluyor.