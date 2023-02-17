Wagner, Rusya Savunma Bakanlığından mühimmat istedi

Rus basınında çıkan haberlerde, Wagner mensubu olduğu belirtilen paralı askerlerin hazırladığı video mesaja yer verildi.

Otomatik tüfekli, yüzü maskeli ve kamuflaj giyen bir paralı asker, videoda yaptığı konuşmada, Wagner’e artık mühimmat temin edilmediğini öne sürdü.

Rus ordusunun depolarında gerekli mühimmatın bulunduğundan emin olduklarını vurgulayan paralı asker, “Rusya Savunma Bakanlığındaki meslektaşlarımıza ve dostlarımıza sesleniyoruz. Ciddi bir şekilde mühimmata ihtiyacımız var. Bize bu mühimmatı sağlarsanız çok minnettar oluruz" ifadelerini kullandı.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin de videodaki çağrıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, paralı askerlerin Rusya Savunma Bakanlığını karalayıcı bir ifade kullanmadıklarını vurguladı.

Paralı askerlerin yalnızca mühimmat taleplerini dile getirdiklerine işaret eden Prigojin, "Moskova'da bildiğim her ofisi ziyaret ettim ve çocuklarımız ihtiyaç duyduklarını alana kadar da bu ziyaretlere devam edeceğim. Hatta bu ofislerden birinde orduyu itibarsızlaştırdığım iddiasıyla bana kelepçe takılsa bile" ifadelerini kullandı.

Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığının "arası açıldı" iddiası

İngiltere Savunma Bakanlığından 11 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki rekabetin son dönemde arttığı ve Wagner'in artık "Rus hapishanelerindeki mahkumları Ukrayna cephesinde kullanamadığı" ifade edilmişti.

Batılı ülkelerdeki çeşitli basın kuruluşlarında yer alan bazı haberlerde de Rusya Savunma Bakanlığının, Wagner ve Prigojin'in isimlerinin haberlerde kullanılmamasına yönelik Rus medya kuruluşlarına uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü.