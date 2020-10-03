3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.