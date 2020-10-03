Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığ açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.' ifadelerini kullandı.
3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığ açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.' ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE