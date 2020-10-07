7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 106 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.