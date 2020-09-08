8 Eylül Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'dan yeni koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre bugünkü vefat sayısı 52 iken, iyileşen hasta sayısı 1093 oldu.

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 19:59